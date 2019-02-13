Ulaştırma Bakanlığında görev değişimi: Üç genel müdür ayrılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görev değişiklikleri gerçekleşiyor. DHMİ, TCDD Taşımacılık, Altyapı Yatırımları genel müdürleri görevlerinden ayrıldı. Kulislerde, TCDD İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın’ın da adı gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bazı genel müdürlüklerde kadro değişikliği için düğmeye bastı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre üç genel müdürle konuşuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak emekliye ayrıldı.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt da cuma günü itibarıyla emekli olacak.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak da görevinden ayrıldı. Çıtak, Ulaştırma Bakanlığı özel kalemde görevlendirildi.

Kulislerde, TCDD İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın’ın da adı gündeme geldi. Apaydın’ın umre dönüşü görevden alınacağı iddia edildi. Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, bunu teyit etmedi. Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlığı’nda üst düzeyde kadro değişikliğinin “ihtiyaçlar” çerçevesinde devam edebileceği mesajını verdi.