Sözcü davasında ara karar: Dosyalar birleştirildi

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın Gülen Cemaati'ne yardım suçlamasıyla yargılandıkları davanın ilk duruşmasında mahkeme dosyanın Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ve beraberindeki üç kişinin yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında Cemaat suçlamasıyla açılan davanın bugün yapılan ilk duruşmasında mahkeme ara kararını verdi. Ara kararda dosyanın, aynı mahkemede gazetenin sahibi sanık Burak Akbay ve beraberindeki 3 kişinin yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile bağlanarak savunma yapan Emin Çölaşan, 43 yıllık gazeteci olduğunu belirterek "FETÖ ve herhangi bir terör örgütüyle hayatım boyunca ilgim olmadı" dedi. Sanık Necati Doğru da dikkat çekmek için yazısına "Naylon darbe" başlığını attığını belirterek, "Yazının bütününe bakmak lazım. 'Naylon' kelimesini yerini bulmayan anlamında kullandım. 265 kişi ölmüş, darbe demeyecek, ne diyeceğim. Beratımı talep ediyorum" diye konuştu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sözcü gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, yazar Necati Doğru ve yazar Emin Çölaşan şüpheli sıfatıyla yer alıyor. 61 sayfalık iddianamede 5 kişi hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.