Soylu'yu protesto eden öğrencilere gece yarısı baskını: Gözaltına alındılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, önceki gün Kocamustafapaşa'daki AKP mitingi sırasında protesto eden üç üniversiteli, gece yarısı baskınıyla evlerinden gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı ve İstanbul Kocamustafapaşa’da gerçekleştirilen AKP mitingini protesto eden üniversiteliler gece yarısı baskını ile gözaltına alındı.

Gece yarısı saat 01.00 sularında üniversitelilerin kapısına dayanan polis, üç üniversiteliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürülüğü'ne götürülürken, polisin elinde daha uzun bir gözaltı listesi olduğu bildirildi.

Öğrenci Kolektifleri, İçişleri Bakanı Soylu’nun katıldığı mitingi “AKP defol bu sokaklar bizim” ve “Hırsızlardan hesabı gençlik soracak!” sloganları ile protesto etmişti.

Öğrenci Kolektifleri tarafından yapılan açıklama şu şekilde: