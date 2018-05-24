SGK'den bayram ikramiyesi açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilere verilecek bayram ikramiyesine ilişkin açıklama geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, bayram ikramiyesine ilişkin açıklamada bulundu.

“Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner TL bayram ikramiyesi vereceğiz. 12,3 milyon vatandaşımıza ilk ikramiye ödemesi önümüzdeki Ramazan Bayramı öncesinde yapılmış olacaktır” diyen Deniz, yeni yapılandırmaların ise 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait idari para cezası ve sigorta prim borçları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4-b sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak prim borçlarını kapsadığını belirtti.