SDG'den açıklama: Türkiye'nin operasyonuna karşılık veririz

ABD’nin Suriye'de desteklediği gruplar arasında yer alan Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuna karşılık vereceklerini açıkladı.

Suriye Demokratik Güçleri'nin üst düzey yetkililerinden Mazlum Kobani, "Herhangi bir saldırıya hazırız ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi. Kobani, Türkiye'nin operasyonunun Suriye'nin doğusunda IŞİD'le savaşan YPG'lileri etkileyeceğini de belirtti.

Reuters'a konuşan SDG komutanı Kobani, ayrıca, Washington'ın Suriye'de Kürtlerin kontrolünde olan bölgeye operasyon düzenlemesini engellemek için "ciddi girişimleri" olduğunu söyledi. SDG komutanı, "Bunu önlemek için diplomatik çabalarımız devam ediyor" diye ekledi.

SDG ABD TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin bölgede destek verdiği başlıca grup olma özelliğini taşıyor. ABD, SDG'ye eğitim ve askeri destek sağlıyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıklamasının ardından ABD, Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı bir operasyonun "kabul edilemez" olduğunu duyurmuştu. Suriye'nin kuzeyinde SDG güçleriyle birlikte yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor.

ERDOĞAN 'OPERASYON YAPILACAK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan operasyona ilişkin açıklama gelmişti.

İstanbul'da konuşan Erdoğan, "Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör bataklığına müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybetmiştir. Bundan sonra tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yoktur" dedi.

Erdoğan dün yaptığı açıklamada operasyonun birkaç gün içerisinde başlayacağını söylemişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise Fırat'ın doğusunda yer alan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine havadan operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bu TSK'nın Karacak'a yönelik ilk operasyonu oldu. Operasyonun, 20'den fazla savaş uçağı, İHA ve tanker uçakları ile yapıldığı belirtildi.