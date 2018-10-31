Rusya: S-400 sevkiyatında Türkiye'nin opsiyon hakkı olacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye S-400 sisteminin ilk sevkiyatının ardından opsiyon hakkı verildiğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye ile olan S-400 füze savunma sistemi anlaşmasında, sevkiyatın ana kısmının tamamlanmasından sonra Ankara’ya opsiyon hakkının öngörüldüğünü söyledi.

Sputnik'in haberine göre gazetecilere konuşan Borisov "Füze savunma sistemlerimizi isteyen birçok ülke var. Öncelikle, Türkiye'nin opsiyon hakkı var" dedi.

AKAR: KURULUMA 2019'DA BAŞLANACAK

Moskova ile Ankara, Aralık 2017'de Türkiye'ye S-400 sevkiyatı yapılmasına yönelik bir anlaşma imzalamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin kurulum çalışmalarına Ekim 2019'da başlanacağını söylemişti.

Ancak Akar, alınacak S-400'lerin sayısına dair bilgi vermedi.

S-400'DE FİNANSMAN SORUNU

Rusya'dan S-400 sistemini satın alınırken, finansman konusunda sorun yaşanmıştı.

Ukrayna sebebiyle yaptırım altında olan Rusya'yla yapılan silah ticaretine ABD karşı çıkıyor. Finans kuruluşları bu sebeple Türkiye'nin S-400 satın alması için kredi vermek istememişti.

Çıkan sorunlar üzerine Rusya'dan silah sistemi satın alan Türkiye, finansmanı yine silahı satın aldığı Rusya'nın sağlamasını talep etti. Bu talebe başlangıçta sıcak bakmayan Rusya, anlaşmanın iptal olmaması için "kısmi finansman" sağlamayı kabul etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı olan Vladimir Kojin, 2 milyar dolarlık ödemenin bir kısmı için Türkiye'ye kredi verildiğini duyurdu.

OPSİYON HAKKI NE ANLAMA GELİYOR?

Eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli daha önce yaptığı açıklamada "Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı. Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek. İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama Türkiye'nin ilk S-400'ün ardından, ikincisini alıp almamaya karar verebileceği anlamına geliyor.

Türkiye'nin opsiyon hakkı istemesine olası ABD yaptırımları veya finansman sorunları sebep olmuş olabilir.