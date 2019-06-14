Rabia Naz için verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

HDP tarafından Rabia Naz'ın ölümünün araştırılması için verilen araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Meclis'te dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Şüpheli ölümün araştırılması için HDP tarafından TBMM'ye sunulan araştırma önergesl AKP ve MHP oylarıyla reddildi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Twitter yaptığı açıklamada, "Bugün HDP grubu olarak TBMM Genel Kurulu'nda Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün araştırılması için verdiğimiz önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" dedi.