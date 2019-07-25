Özsüt işçileri polis saldırısına karşın direnişi sürdürüyor

Dün polisin saldırısına maruz kalarak gözaltına alınan Özsüt işçileri, bugün de eylemdeydi. 22 gündür direnişte olan Özsüt işçileri ile hak alma mücadelelerini konuştuk.

Hakları ödenmediği için 3 Temmuz tarihinden beri direnişte olan Özsüt işçileri, dün polisin şiddetli saldırısına uğradıktan sonra gözaltına alınmışlardı.

Bugün yine eylem alanında olan Özsüt işçileri bir basın açıklaması yaptı.

'GERİ ADIM YOK'

Basın açıklamasında, "Buraya uzun süredir geliyoruz. Keyfimizden değil, birilerini keyfini bozmak için de değil; hakkımızı almak için geliyoruz. Dün yine buradaydık ve hakkımızı ararken şiddetle karşılık verildi. Polisin işkencesine, dayağa, hakarete ve gözaltına maruz kaldık. Eğer bu şiddet, geri adım atalım veya birliğimiz dağılsın diye yapıldıysa herkes duysun: Bunu bekleyen avucunu yalar! Geri adım yok, omuz omuza durmaktan taviz yok, hak mücadelesi var! Ayrıca polisi üzerimize salanlara da bir laf edelim: Sizin başka işiniz kalmadı mı? Direnen işçiden bu kadar mı büyük korkunuz? Bırakın macera aramayı!'' denildi.

Açıklamada, ''Çalışanın alın terini gasp edenlerden alışveriş yapmamaya çağırıyoruz'' denilerek boykot çağrısında bulunuldu.

'BİZ YALNIZCA HAKKIMIZI İSTİYORUZ'

Direnişle ilgili görüşünü aldığımız Özsüt işçisi Umut, ''Özsüt direnişi 3 Temmuz’da başladı. 3 Temmuz’da ben alın terimi almak için bu alana geldiğimde birkaç saat için tazminatımı ve paramı yatırdılar. Ama diğer arkadaşlarımın hakları verilerine kadar bu parayı çekmeyeceğimi söyledim. 11 Temmuz’a söz verdiler ama klasik patron tavrıyla vermediler. Bunun sonucunda biz Özsüt işçileri olarak 13 kişi işe eyleme başladık. Haklarımızı almak için her gün bu alanda sesimizi duyurmaya çalıştık, duyurmaya da devam edeceğiz. 2 arkadaşımızın hakları hala verilmedi. Biz iki arkadaşımız için direnişe devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK ARKADAŞIMIZ DARP EDİLDİ'

''Dün polis terörüyle birçok arkadaşımız işkenceye uğradı, darp edildi" diyen direnişçi işçi, ''Darp edilme sebebimiz de hakkımızı aramamız. Biz yalnızca hakkımızı istiyoruz. Ama karşı taraf, patron buna izin vermediler, görüşmeleri tıkadılar ve sonrasında emniyete şikâyet edip emniyeti üzerimize saldılar. Basına da yansıdığı gibi pek çok kişi gözaltına işkence ile alındık ve bu gözaltında da devam etti. Biz yılmadık bugün de buradayız. Devrimci kurumlarla, emek dostlarıyla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. İçeride 8 arkadaşımız aktif bir şekilde iş bırakıyor. 8 arkadaşımız haklarını alana kadar çalışmayacaklarını beyan ettiler. Bizler arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii arkadaşlarımızın tavrı belirleyici olacak. Çünkü, inisiyatif onlarda, sokak bizde. Daha önce söylemiştik, Özsüt sözünü tut, hakkımızı ver, haksızlık varsa direniş var diyerek her gün Özsüt’ün önünde saat 5’te basın açıklamasına ve boykota davet ediyoruz" sözlerini sarf etti.

'BİZ HER GÜN DİRENECEĞİZ'

Direnmekten vazgeçmeyeceklerini ''Biz her gün direneceğiz'' sözleriyle dile getiren direnişçi işçi Akın ''Haklarımızı alana kadar bu direniş devam edecek. Bizler burada direnmeye devam edeceğiz. Direndikçe kazanıyoruz zaten. Kazandıkça da büyüyoruz. Onlar bizim arkamızda olduğu sürece bizler büyümeye devam edeceğiz. Bu Türkiye geneline de yayılıyor" dedi.