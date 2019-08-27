Ormanları onlar kundaklamış: 'Yaktık, yakacağız'

Kendilerine 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adını veren bir grubun yaptığı açıklama PKK yanlısı internet sitelerinde yayımlandı. Açıklamada 11 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında yaşanan ve grubun üstlendiği orman kundaklamalarının listesi yer aldı.

Ateşin Çocukları İnisiyatifi adı kullanılarak yapılan bir açıklamada, son dönemde yaşanan orman yangınlarının "Özgür Özerk Kürdistan statüsü resmi olarak tanındığı güne kadar kesintisiz devam edecek olan eylemlerin parçası olarak" gerçekleştirilen kundaklamaların ürünü olduğu öne sürüldü.

"Tüm dünya ulusları kadar özgür yaşam hakkı olan kadim Kürt toplumuna vahşice saldıran, tarihini imha eden, dilini, kültürünü, iradesini insanlık dışı yöntemlerle yok sayan AKP ve MHP’nin yüz yıllık devlet aklına karşı, Türkiye Metropollerinde başlattığımız yakma uygulamalarını sonuçlandırma aşamasına getirmişken, Kürdün iradesine kayyumlar atayan zihniyete karşı eylem biçimlerimizi zengin ve çok boyutlu çeşitlendirerek süresiz ve kesintisiz bir İNTİKAM hamlesine dönüştürmüş bulunuyoruz. Düşmanın kayyum uygulamaları bizi bu karara götürmüştür. Kayyuma karşı çeşitli yöntem ve uygulamalarla nereye ve nasıl kayyum atayacağımızı herkese göstereceğiz." denilen açıklamada 11 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında yapıldığı söylenen eylemlerin listesi de yer aldı.

Uzun liste şöyle:

24 Ağustos günü Kütahya’nın Gediz ilçesinde 8 hektarlık ormanlık alan yakıldı

24 Ağustos günü Mersin’in Tarsus ilçesinde ormanlık alan yakıldı

24 Ağustos günü Edirne’nin Keşan ilçesinde ormanlık alan yakıldı

24 Ağustos günü Uşak’ın Banaz ilçesinde ormanlık alan yakıldı

22 Ağustos günü Balıkesir’in Edremit ilçesinde ormanlık alan yakıldı

22 Ağustos günü Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alan yakıldı

19 Ağustos günü Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi bölgesinde ormanlık alan yakıldı

18 Ağustos günü İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayarak 500 hektarlık alanı yakıldı

18 Ağustos günü İzmir’in Bornova ilçesinde ormanlık alan yakıldı

18 Ağustos günü İzmir’in Urla ilçesinin Yağcılar ve Demircili mahaleleri arasındaki bölge yakıldı

18 Ağustos günü İzmir’in Menderes ilçesinin Gümüldür mahallesinde ormanlık alan yakıldı

17 Ağustos günü İzmir’in Selçuk ilçesinde ormanlık büyük bir alan yakıldı

12 Ağustos günü Balıkesir Marmara ilçesinde ormanlık alan ve polis lojmanları yakıldı

11 Ağustos günü İstanbul Pendik’te bulunan Göçbeyli Köyü etrafındaki ormanlık alan yakıldı

11 Ağustos günü Mersin’in Bozyazı ilçesinde ormanlık alan yakıldı

11 Ağustos günü Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde Deliktaş mevkisinde ormanlık alan yakıldı

11 Ağustos günü Antalya’nın Kumluca ilçesi Papaz koyunda 10 hektarlık ormanlık alan yakıldı

11 Ağustos günü Bursa’nın İznik ilçesi Hisardere Mahallesi Doruk mevkisinde geniş bir ormanlık alan yakıldı

10 Ağustos günü Çanakale’nin Eceabat ilçesinde 100 hektarlık ormanlık alan yakıldı

7 Ağustos günü Muğlanın Bodrum ilçesi ve Mumcular mevkiinde ormanlık alan yakıldı

4 Ağustos günü İzmir’in Foça ilçesinde 4 hektarlık ormanlık alan yakıldı

24 Temmuz günü Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alan yakıldı

23 Temmuz günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutunun da içerisinde olduğu alan yakıldı

22 Temmuz günü Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alan yakıldı

22 Temmuz günü İstanbul’un Şile ilçesinde ormanlık alan yakıldı

21 Temmuz günü Aydın’ın Nazilli ilçesinde 6 hektarlık ormanlık alan yakıldı

11 Temmuz günü Muğla’nın Fetihiye ilçesinde ormanlık alan yakıldı.

PKK'nin taktik ya da stratejik ihtiyaçlarına göre ondan bağımsız görünen ve çoğunlukla "genç Kürtler" tarafından kurulduğu görünümü verilen eylem gruplarının oluşturulduğu biliniyor.

PKK zaman zaman bu grupların eylemleri karşısında sessiz kalmayı tercih etse de, geçtiğimiz günlerde Erbil'de yapılan suikast eyleminde olduğu gibi, "kendi kontrolleri dışında" olduğu halde hak verip takdir ettiklerini açıkladıkları da oluyor.

ÜSTLENDİKLERİ KUNDAKLAMALARIN HEPSİ ONLARIN MI?

Öte yandan özellikle Ege'de son haftalarda yaşanan orman yangınlarının farklı amaçlarla özellikle kontrol altına alınmadığı, iktidara yakın yerli ve yabancı sermaye gruplarının çeşitli amaçlarla göz diktikleri alanların yandığı da genel kabul gören bir iddia.