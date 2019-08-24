Hakkari’de patlama: Bir asker yaşamını yitirdi

Hakkari’nin Çukurca bölgesinde önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker yaşamını yitirdi.

Hakkari’nin Çukurca bölgesinde, PKK tarafından önceden yerleştirildiği belirtilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker yaşamını yitirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Hakkâri Çukurca bölgesinde 24 Ağustos 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” denildi.

Yaşamını yitiren askerin Uzman Onbaşı İdris Gezer olduğu ve cenazesinin gece saatlerinde askeri helikopterle memleketi Sinop'a götürüleceği öğrenildi.