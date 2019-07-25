Erbil saldırısıyla ilgili PKK'den ilk açıklama

PKK yöneticisi Bahoz Erdal, Erbil’deki saldırıda öldürülen Osman Köse için ‘Diplomat değil, MİT’in Güney Kürdistan sorumlusudur’ dedi. PKK’nin üstlenmediği saldırı hakkında 'Hareketimize gönülden bağlı olan bazı gençlerin eylemi gibi gözüküyor' diyen Erdal, 'Ellerine sağlık diyor ve eylemcileri kutluyoruz' sözlerini sarf etti.

PKK’nin üst düzey yöneticilerinden Bahoz Erdal, Erbil’de öldürülen Osman Köse’nin diplomat olmadığını, MİT’in bölge sorumlusu olduğunu öne sürdü.

PKK’ye yakın Stêrk TV’de yayınlanan programda konuşan Bahoz Erdal, Erbil’deki saldırıyla ilgili olarak “Konuya dair sıcağı sıcağına açıklama yapmadık. Biz de bu olayın tüm gerçekliklerini öğrenmek istedik. Bu olaya bağlı olarak bazı araştırmalar yaptık. Ulaştığımız sonuç şudur: Birincisi bu öldürülen şahıs (Osman Köse) diplomat değildir. MİT’in Güney Kürdistan sorumlusudur. Yani MİT’in hareketimize karşı faaliyet sürdüren örgütlemesinin sorumlusudur. MİT bünyesinde bir bölüm var; amaçları ve görevleri özellikle yönetimimize karşı faaliyetler organize etmek ve yönetimimizi hedeflemektedir. Saldırı ve suikast planları ve istemi var. Bu öldürülen şahıs hareketimizin yönetimine karşı suikast düzenlemek isteyen MİT’in Güney Kürdistan’daki biriminin sorumlusudur. Bu faaliyetlere liderlik yapan kişidir” dedi.

Erdal, Osman Köse’nin Haziran ayında Kandil’de KCK Yürütme Konseyi üyesi Diyar Garip’in öldürülmesinden sorumlu olduğunu ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde bazı operasyonları yürüttüğünü ileri sürdü.

Saldırıdan sonra Türkiye'nin bir süre Köse’nin kimliğini açıklamadığını söyleyen Erdal “Ama sonra mecbur kalıp açıkladılar. Ancak bu sefer yine bazı bilgileri sakladılar. Cenaze törenine bütün devlet yetkilileri katıldı. Yine MİT Müsteşarı katıldı cenaze törenine. Yani cenaze töreninden de anlaşılıyordu ki, sıradan biri değil. Hakikatleri ters yüz etmek istediler, diplomatmış gibi lanse etmek istediler” diye konuştu.

Saldırı için “Hareketimize gönülden bağlı olan bazı gençlerin eylemi gibi gözüküyor” diyen Erdal, “Bu eylemde bazı amatörlükler var. Ama bu eylemi kim yapmışsa iyi ve başarılı bir eylemdir. Ellerine sağlık diyor ve eylemcileri kutluyoruz” sözlerini sarf etti.

