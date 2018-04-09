Organize suç örgütü lideri Sedat Peker: AKP ve MHP'ye oy verin

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Rizeliler Derneği'nin Silivri sahilinde düzenlediği etkinlikte, "AKP ve MHP'ye oy verin" çağrısında bulundu.

Silivri Rizeliler Derneği’nin Silivri sahilinde düzenlediği hamsi festivalinde konuşan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, cumhurbaşkanlığı seçiminde "cumhur ittifakı"nın, yerel seçimlerde AKP ve MHP'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Peker şöyle konuştu:

"Bazı arkadaşlar fikirlerime kıymet verip bana soruyorlar. Seçimler yaklaşıyor kimi destekleyeceğiz? Ben de onlara sade bir vatandaş olarak şunu söylüyorum; ölümüne cumhur ittifakını destekleyeceğiz. Fakat yeni seçim kanuna göre cumhur ittifakında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklerken ayrı ayrı oy kullanmak gerekiyor, kimi destekleyeceğiz diye soruyorlar. Ben de onlara diyorum ki, ittifaka dahil olan partilerden AKP de, MHP de bu ülkenin canıdır, ciğeridir, çimentosudur, demiridir. Her iki partiye de gönül rahatlığıyla oy verebilirsiniz diyorum."