ODTÜ'de rektörlük ve polis eliyle büyük hukuksuzluk

ODTÜ'de sabah erken saatlerden bu yana devam eden polis saldırısı ve ağaç katliamına büyük bir hukuksuzluk da eklendi. Çankaya Belediyesi, hukuksuz KYK inşaatını mühürlemek isterken, polis ekipleri yetkilileri alana almıyor.

ODTÜ'de polis saldırısı ve ağaç katliamına büyük bir hukuksuzluk eşlik ediyor.

Çankaya Belediyesi yetkilileri, ruhsatsız olan KYK inşaatını mühürlemek isterken, polis ekipleri belediye yetkililerini içeri almadı.

CHP'li vekil Gamze Taşçıer, Çankaya Belediyesi görevlilerini kendi aracıyla içeri alırken, polis inşaat alanına girmesine yine de izin vermedi.

Öte yandan ağaç kesim işlemleri de hukuksuz şekilde devam ediyor.