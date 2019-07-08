ODTÜ'de rektörlük ve polis eliyle büyük hukuksuzluk

ODTÜ'de polis saldırısı ve ağaç katliamına büyük bir hukuksuzluk eşlik ediyor.
Çankaya Belediyesi yetkilileri, ruhsatsız olan KYK inşaatını mühürlemek isterken, polis ekipleri belediye yetkililerini içeri almadı.
CHP'li vekil Gamze Taşçıer, Çankaya Belediyesi görevlilerini kendi aracıyla içeri alırken, polis inşaat alanına girmesine yine de izin vermedi.
Öte yandan ağaç kesim işlemleri de hukuksuz şekilde devam ediyor.
Çankaya Belediyesi görevlileri ODTÜ’de izinleri tamamlanmamış yapıyı denetlemek istiyor ancak atanmış rektör polise talimat vermiş almıyor. Kamu görevlilerini aracıma bindirdim ve tüm engellere rağmen ağaç katliamı yapılan alana getirdim.#PolisODTÜde#ODTÜSavunulmalıdır pic.twitter.com/3u6SMvqqnU
— Gamze TAŞCIER (@gamzetascier) 8 Temmuz 2019