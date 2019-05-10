ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne polis kuşatması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlüğünün bir e-posta ile yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurduğu Onur Yürüyüşü sebebiyle polis ODTÜ'ye girdi. Saat 17.00'de başlayacak yürüyüşe polisin müdahale etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörlüğünün bir e-posta ile yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurduğu ODTÜ Onur Yürüyüşü’ne yönelik baskılar sürüyor.

Bugün gerçekleşecek olan yürüyüşe karşı çok sayıda polisin okulun içerisinde olduğu görüldü.

Saat 17.00’de, Fizik Bölümü Çimleri’nden başlayacak olan yürüyüşe yönelik polis müdahalesi gerçekleşmesi bekleniyor.

REKTÖRLÜK YASAK GETİRMİŞTİ

ODTÜ Rektörlüğü, geçen yılki yürüyüşü Ankara Valiliği’nin kararını gerekçe göstererek yasaklamıştı.

Rektörlük, "Ankara Valiliğinin 3 Ekim 2018 tarihli yasaklama kararının halen yürürlükte olduğunu, bu nedenle üniversitede LGBT yürüyüşüne izin verilmeyeceğini" açıklayarak, bu yılki yürüyüşe de izin verilmeyeceğini açıklamıştı.