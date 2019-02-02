Milli Savunma Bakanlığı heyeti Rusya’dan döndü

Rusya'da temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı heyeti, çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

İdlib ve Menbiç başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ele almak üzere Rusya'da temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı heyeti, çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre heyetin Rus muhatapları ile yaptığı görüşmelerde İdlib başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler, Astana ve Soçi’de imzalanan mutabakatlar çerçevesinde değerlendirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, her türlü provokasyona rağmen, barış ve istikrarın sağlanması için İdlib’de sürdürülen işbirliğinin önemine ve devamına vurgu yapıldı. Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki durum ile ilgili olarak ise, Türkiye’nin, bölgedeki PKK ve IŞİD terör örgütünden kaynaklanan güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğu gözlendi. Bu çerçevede, görüşmelerde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörün her türlüsü ile mücadelede karşılıklı işbirliğinin önemi bir kez daha teyit edildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 23 Ocak'ta Moskova'da bir araya gelmiş, görüşmede heyetler de bulunmuştu.