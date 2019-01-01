Milli Piyango çekilişleri güvenli değil

Sayıştay raporunda, Milli Piyango ve şans oyunları çekilişlerinin 2012’den bu yana TV’den yayınlanmadığına dikkat çekildi. Merkezde yapılan halka açık çekilişleri yeterli bulmadı.

Milli Piyango İdaresi'ne ilişkin denetim raporunu Meclis'e sunan Sayıştay, 2012'den bu yana çekilişleri televizyondan canlı yayımlamayan Milli Piyango İdaresi'ni kusurlu buldu.

Milli Piyango (MP) çekilişleri 2012'ye kadar, para karşılığı TRT'de yayınlanıyordu. Ancak, iki kurum arasında ödenecek para konusunda uzlaşmazlık çıkınca TRT, 6 yıldır MP çekilişlerini yayınlamıyor. O tarihten sonra MP çekilişleri, önce noter huzurunda ve halkın katılımıyla, ardından da, “www.millipiyango.gov.tr” adresi üzerinde canlı yayınla yapılmaya başlandı. Ancak Sayıştay 2017 raporunda, çekilişlerin TV'de yayınlanmamasının ‘güven' sorunu oluşturduğunu vurgulayarak, TRT'nin çekilişleri yayınlamaya bir an önce başlaması uyarısında bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, hem bilet hem de şans oyunlarında büyük ikramiyenin bazı ilçelere ‘isabet' ettiğini hatırlatan TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Milletvekili Atilla Sertel şunları söyledi: