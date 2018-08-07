Milletvekillerinin yıllık masrafı 400 milyon lira

24 Haziran seçimleri sonrası 'sembolik' bir kurum haline gelen Meclis'in yıllık masrafı diyecek söz bırakmıyor. Milletvekillerinin halka bir yıllık maliyeti tam 400 milyon lirayı buluyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın hesaplamalarına göre bir milletvekilinin aylık maliyeti tam 55 bin 96 lira...

Sözcü'de yer alan habere göre, 600 milletvekili için devletin kasasından ayda 33 milyon 357 bin 600 lira çıkıyor.

Tüm bu ödemelerin yıllık maliyetinin 400 milyon liraya ulaştığı belirtilirken, bir milletvekili için yapılan harcamanın kalem kalem şu şekilde olduğu belirtildi:

— Aylık milletvekili maaşı: 20 bin 646 lira

— 1. danışman maaşı: 9 bin 200 lira (Brüt)

— 2. danışman maaşı: 8 bin 500 lira (Brüt)

— 3. danışman maaşı: 6 bin 750 lira (Brüt)

— Haberleşme gideri: 2 bin 500 lira

— Sağlık giderleri: 5 bin lira (Yaklaşık)

— Bilgisayar, sarf, mobilya, su, elektrik vb giderler: 3 bin lira