MHP'nin af talebindeki amacı belli oldu

MHP'nin seçim sürecinde sürekli gündeme getirdiği af teklifini hazırladığı öğrenilirken, teklifle birlikte eski eşini öldürten Alaattin Çakıcı'nın tahliyesi planlanıyor.

MHP, af teklifini Meclis’e sunmaya hazırlanırken, teklifin bir numaralı amacı belli oldu.

Seçimlerden önce Bahçeli'nin dile getirdiği af talebi ve hemen arkasından Alaattin Çakıcı'ya yaptığı ziyaret gündemdeki yerini korurken, tekliften Çakıcı'nın da yararlanabileceği öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, MHP’nin hazırladığı yasa teklifinden “istemeyerek, kaza sonucu adam öldürme”, “borçlarından dolayı çek senet tahsilatını yapamayan”, “basit hırsızlık suçları”, “bir anlık öfkeyle adam yaralayan ancak bu suçundan dolayı pişman olan”, “trafik kazası sonucu istemeyerek ölüme veya yaralanmaya sebebiyet veren” kişilerin yararlanabileceği, bunların da kapsamının “sınırlı tutulacağı” belirtilirken, daha önce Genel Başkan Bahçeli’nin “ Af yetkisi bende olsaydı şimdiye kullanmıştım” dediği Alaattin Çakıcı’nın da aftan yararlanıp yararlanamayacağı parti yönetiminde tartışma konusu oldu.

Çakıcı, 1995 yılında eski eşi Uğur Kılıç’ı öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış 11 yıl sonra verilen kararla önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından ‘ağır tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak cezası 19 yıl 2 aya indirilmişti. MHP’nin af teklifinde kadınlara yönelik işlenen her türlü şiddet suçu kapsam dışı tutulsa da, MHP yönetimi, Çakıcı’nın bu suçtan dolayı infazını tamamladığını bu nedenle teklif yasalaşırsa aftan faydalanabileceğini belirtiyor.