MHP'den 8 maddelik af teklifi

MHP'nin seçim vaatleri arasında yer alan af kanun teklifi taslağı tamamlandı.

MHP'nin, seçim vaatleri arasında yer alan af teklifi hazırlıklarında sona geldi. Taslak halindeki teklif 8 maddeden oluşurken, affın "FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri" ile "çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumlarını" kapsamayacağı bildirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını tamamladı.

MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM'ye sunmayı planlıyor.

Yıldız, afla ilgili şöyle konuştu:

"Hazırladığımız teklif taslağının içerisinde ceza indirimi de var, af da var, erteleme de var. Elbette tutuklu ve hükümlünün ailelerini düşünürken, suçtan zarar görenleri, mağdurları gözetmek zorundayız. Bu konuda toplumda bir mutabakat oluşmalı. Bizim suçu meslek edinmiş insanları affetmek gibi bir amacımız yok. 'Kader mahkumu', adı üstünde."

Yıldız, MHP'nin parlamentodaki çoğunluğunun teklifi çıkarmaya yeterli olmadığını, mutlaka parlamentoda diğer partilerden destek görmesi gerektiğini kaydetti.