Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası esas sözleşmesinde değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle genel kurul tarihi kalıcılaştırılan Merkez Bankası'nın kârlarının daha tutarı belirlenmeden her yılın ocak ayı içinde Hazineye aktarılması uygulamasına süreklilik kazandırıldı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 684 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Merkez Bankası esas sözleşmesinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle Merkez Bankası'nın genel kurul toplantı tarihi kalıcılaştırıldı.

Yeni düzenlemeye göre Merkez Bankası'nın genel toplantıları her yılın hesap dönemi sonundan başlamak üzere ilk üç ayında, ocak-mart ayları içinde, Banka Meclisi'nin belirleyeceği günde toplanması gerekiyor.

Sözleşme değiştirilmeden önceki düzenlemede, Banka Meclisi'nin nisan ayı içinde belirleyeceği bir günde toplanması öngörülüyordu.

Genel Kurul toplantılarında, banka kârlarının Hazine'ye aktarılacak tutarları da belirleniyor. Bilançolar Nisan ayından önce kesinleşmediği için aktarılacak kâr tutarı da hesaplanamıyor. Ana sözleşmesinde genel kurul toplantı gününün nisan ayı olarak belirlenmesinin böyle bir nedeni var.

SÖZLEŞMEYE AYKIRI OLARAK OCAK AYINDA TOPLANMIŞTI

Genel Kurul toplantısı alınan bir kararla esas sözleşmeye aykırı olarak ocak ayında toplanmış ve bu toplantıda kârın yüzde 90’ının avans olarak Hazineye aktarılması öngörülmüş, 25 Ocak 2019’a değin de 22 milyar lirası Hazine'ye aktarılmıştı.

Yapılan değişiklikle Merkez Bankası kârlarının, daha tutarı bile belirlenmeden, her yılın Ocak ayı içinde avans olarak Hazine'ye aktarılması uygulamasına süreklilik kazandırılmış oldu.

