Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya yeni faiz artırımı sinyali verdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 'yatırımcılarla' buluşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemini yumuşatarak yeni bir faiz artırımı sinyali verdiği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doların uçmasına neden olan İngiltere ziyareti sonrası Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da Londra'da temaslarda bulunuyor.

Reuters ve Bloomberg'in haberlerine göre, iki gün süren toplantılarda Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Çetinkaya, enflasyonun yükselişi sürdüğü takdirde Merkez Bankası'nın yeniden müdahale edebileceği mesajını verdi.

Şimşek ve Çetinkaya ile görüşen yatırımcılardan ikisi, içeriden toplantı izlenimlerini Reuters muhabirleri Karin Strohecker ve Claire Milhench ile paylaştı. İsmini vermek istemeyen iki kaynak, Şimşek ve Çetinkaya'nın 'uzlaşmacı' bir tutum takındığını, görüşmelerin son derece sakin geçtiğini aktardı. Kaynaklardan biri "Verilen mesaj, geçen hafta Erdoğan'dan işittiklerimizden farklıydı" diye konuştu.

Bloomberg'ün konuştuğu ismini vermeyen iki katılımcı ise, Türk yetkililerin 4 Haziran'da yayınlanacak mayıs enflasyon verilerine göre faiz konusunda adım atacaklarına ilişkin sözlerini aktardı. Haberde toplantıların ardından liranın dolar karşısında yüzde 0.9 artış gösterdiği vurgulandı.