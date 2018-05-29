Fon yöneticileri: Enflasyon verisine göre yeniden faiz artışı olabilir

Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, Londra'da uluslararası sermaye temsilcileriyle görüşüyor. Görüşmelere katılan iki fon yöneticisi Bloomberg'e konuştu, enflasyon verisinin yüksek gelmesi durumunda yeniden faiz artışı yapılabileceğini söylediler.

Bloomberg'de yer alan habere göre, bugün Londra'da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile görüşen iki fon yöneticisi enflasyonun artması durumunda Türkiye'nin yeniden faiz artışına hazırlandığını söyledi.

Bloomberg'e konuşan fon yöneticileri 4 Haziran'da yayımlanacak Mayıs ayı enflasyon verilerine bağlı olarak parasal sıkılaşmanın artabileceğini belirttiler. Toplantılar özel olduğu için kimliğini açıklamak istemeyen kaynaklar, Şimşek ve Çetinkaya'nın sermaye kontrolüne geçiş ya da sermaye hareketlerine kısıtlama getirilmesi gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığını söylediğini de aktardılar.