Türkiye reel faizde dünya ikincisi

Türkiye, nominal faizde Arjantin, Ukrayna ve Mısır'dan sonra dördüncü sıraya yerleşirken, yüzde 5-6 bandındaki reel faizle Arjantin'in ardından ikinci sıraya çıktı.

Türkiye, nominal faizde Arjantin, Ukrayna ve Mısır'dan sonra dördüncü sıraya yerleşirken, reel faizde Arjantin'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı faiz artırımı kararı ve dün açıklanan sadeleşme kararıyla birlikte Türkiye'de nominal politika faizi yüzde 16,5'e ulaştı. Reel faiz de yüzde 5-6 bandına yerleşti. Türkiye bu oranlarla dünyada en fazla faiz veren ülkeler arasına yerleşti.

Dünya gazetesinden Evrim Küçük'ün haberine göre nominal olarak bakıldığında şu an dünyada en yüksek faizi yüzde 40 ile Arjantin veriyor. Ekonomisi alarm veren ve parası yılbaşından bu yana dörtte birden fazla değer kaybeden Arjantin ay başında faizini 675 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkarmıştı. Sınır ekonomiler olarak tabir edilen az gelişmiş ülkeler dışarıda bırakıldığında nominal faizde Türkiye'nin önündeki diğer ülkeler, Ukrayna (yüzde 17) ve Mısır (yüzde 16,75).

Reel olarak bakıldığında da tablo değişmiyor ve Türkiye faizde lider ülkeler arasında yer alıyor. Reel faiz oranı, nominal faiz oranından beklenen enflasyonun düşülmesi ile hesaplanıyor.

Açıklanan son verilere göre yıllık enflasyonun yüzde 25,6 olduğu Arjantin yüzde 14-15 bandı ile reel faizde ilk sırada. Türkiye, reel faiz yüzde 5-6 bandıyla "en yüksek reel getiri"yi sunan ikinci ülke. Türkiye'nin ardından yüzde 4-5 bandındaki Rusya geliyor.

Türkiye'nin reel faiz oranı Çin, Brezilya, Meksika, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika gibi birçok gelişmekte olan ülkenin üzerinde.

Reel faiz Brezilya'da yüzde 3,70, Meksika'da yüzde 2,90’iken, Çin yüzde 2,55, Güney Afrika yüzde 2, Hindistan yüzde 1,4, Endonezya yüzde 1,10 reel faiz oranı sunuyor. "Gelişen piyasalar"ın diğer büyük ekonomilerinden Güney Kore, Polonya, Suudi Arabistan'da reel faiz yüzde 0 veya altında.