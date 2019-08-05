Medipol Üniversitesi'ne usulsüz arsa tahsisi: 200 milyonun üzerinde

Ankara'da Tren Garı yerleşkesi içerisindeki tarihi binaların tahsisi ile gündeme gelen Medipol Üniversitesi'ne 200 milyon lira değerinde, 17 dönümlük bir arsa tahsisi daha yapıldığı iddia edildi.

Ankara'da Tren Garı yerleşkesi içerisindeki tarihi binaların tahsisi ile gündeme gelen Medipol Üniversitesi'ne, İstanbul'da Tekel binası ile Kavacık'ta bir arazinin ardından 200 milyon lira değerinde, 17 dönümlük bir arsa tahsisi daha yapıldığı iddia edildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, arsa tahsisinin henüz üniversite kurulmadan başladığı belirtildi.

'USULSÜZ İŞLEMLERLE YANDAŞA AKTARILMIŞ'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir konuyla ilgili “Etimesgut'un Aşağıyurtçu Mahallesi'nde 17 dönümlük arazi 2004 yılında Hazine'den TOKİ'ye devrediliyor. TOKİ bu araziyi 20 Eylül 2017'de Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı'na (TEBA) bedelsiz olarak bağışlıyor. Vakfın başkanı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'' dedi.

Emir, vakfın aynı gün daha kendilerine tam olarak devredilmemiş araziyi Medipol Üniversitesi'ne verdiğini söyleyerek şöyle konuştu; "Bu vakfın kurucusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ankara'da böyle bir üniversite henüz kurulmamış, ortada yok. Üniversitenin Ankara ayağının kuruluşuna ilişkin yasa, Resmi Gazete'de 9 Mayıs 2018'de yayımlandı. Arazi 8 ay sonra kurulacak üniversiteye devrediliyor. Arsanın değeri 200 milyon liranın üzerinde. Usulsüz işlemlerle yandaşa büyük bir rant aktarımı var. Bunu yapan Sağlık Bakanı. Bakan kendi hastanelerini ve üniversitesini büyütüyor. Meclis'in ve savcıların bu olaya el koyması gerekiyor.

Emir, Ankara'da Medipol Üniversitesi'ne başka tahsisler de yapıldığını söyledi. Emir, "Örneğin 555 bin metrekarelik alan, spor tesisleri yapılmak üzere Spor Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmişken, 2017'de yine aynı vakfa devrediliyor. Hazine'de kalması koşuluyla, 30 yıl süreli irtifak hakkı kurularak arazi devrediliyor" diye konuştu.

