MEB bütçeyi özel okullara ayırdı: Milyonlarca liralık destek

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, ilk 6 ayda özel okulların bütçeden aldığı pay arttı. Özel okullar dışında yurt dışı eğitim harcamaları da katlanarak artmaya devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2019’un ilk 6 ayına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı.

Son dönemde kayıtlara yapılan büyük zamlar ve öğretmenlere yapılan haksızlıklarla gündemde olan özel okullar için MEB ciddi bir bütçe ayırmış durumda.

Açıklanan raporun "Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü" başlığında yapılan harcamalar şu şekilde listelendi:

Organize sanayi bölgelerinde veya organize sanayi bölgeleri dışında açılan meslekî ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından müştereken belirlenen tutarda eğitim ve öğretim desteği ödemeleri kapsamında ilk 6 aylık dönem için toplam 187.146.082,50 TL ödenek gönderilmiştir.

Özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören ve eğitim ve öğretim desteğine hak kazanan öğrencilere ilk altı aylık dönem içerisinde 682.835.712,50 TL eğitim ve öğretim desteği imkânı sağlanmıştır.

“Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği” kapsamında bursluluk hakkını kazanan ve özel okullarda öğrenim gören şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki öğrenciler için toplam 1.533.810,76 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Destek eğitim gereksinimi olan bireyler için 2019 yılı ilk altı ayında toplam 1.552.142.471,13 TL ödeme yapılmıştır.

Ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında özel okullara kitap dağıtımına devam edilmiştir.

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YURT DIŞI BÜTÇESİ KATLANDI

2018 yılı gerçekleşme toplamı 126 milyon 746 bin TL olan yurt dışına yapılan transferler için 2019 yılında başlangıç ödeneği 153 milyon 174 bin TL olarak belirlenirken, 2019 yılının ilk altı ayında bu ödeneğin yüzde 189,23’ü harcandı, harcama yüzde 375 arttı.

Raporun özel okullarla ilgili bölümü: