MEB bütçeyi özel okullara ayırdı: Milyonlarca liralık destek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2019’un ilk 6 ayına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı.
Son dönemde kayıtlara yapılan büyük zamlar ve öğretmenlere yapılan haksızlıklarla gündemde olan özel okullar için MEB ciddi bir bütçe ayırmış durumda.
Açıklanan raporun "Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü" başlığında yapılan harcamalar şu şekilde listelendi:
Ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında özel okullara kitap dağıtımına devam edilmiştir.
YURT DIŞI BÜTÇESİ KATLANDI
2018 yılı gerçekleşme toplamı 126 milyon 746 bin TL olan yurt dışına yapılan transferler için 2019 yılında başlangıç ödeneği 153 milyon 174 bin TL olarak belirlenirken, 2019 yılının ilk altı ayında bu ödeneğin yüzde 189,23’ü harcandı, harcama yüzde 375 arttı.
Raporun özel okullarla ilgili bölümü: