Mardin'de kayyum soygununda yeni belgeler

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu Vali Mustafa Yaman’ın danışmanı Bülent Erdolu’nun rüşvet belgelerinin ardından çok konuşulacak faturalarına da ulaşıldı. Faturalara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde 430 TL'ye kiralanan araç, İçişleri Bakanı Soylu’nun ziyaretinde bin 100 TL'ye kiralandı. Erdolu, en fazla rüşveti ise Erdoğan’ın ziyaretinde aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ikinci kez kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman’ın önceki kayyumluğu sürecinde bazı rüşvet belgeleri ortaya çıkmıştı.

Bu belgelerden biri de, valilik ve belediyenin protokol memuru ve kayyumun danışmanlığını yapan Bülent Erdolu ile belediyenin araç kiraladığı Turkuazlar Turizm, Gıda, İnşaat, Petrol, Nakliyat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasındaki rüşvete ilişkin belgelerdi. Mezopotamya Ajansı (MA) tarafından yayınlanan belgelere göre, Erdolu’nun, Turkuazlar Turizm’den kiralanan 1 milyon 252 bin 790 TL değerindeki araç karşılığında "Fatura komisyonu" adı altında 246 bin TL rüşvet almıştı. Yine, kayyumun Turkuazlar Turizm dışında, Merdin Oto Kiralama’dan 257 bin 600 TL değerinde araç kiraladığı tespit edilmiş ve toplam araç kiralama bedeli ise, 1 milyon 510 bin olarak kayıtlara yansımıştı.



Mezopotamya Ajansı’ndan Ahmet Kanbal haberine göre söz konusu rüşvet belgelerine dair çok konuşulacak kimi faturalar ve detaylara da ulaştı. Elde edilen faturalarda, firmanın aynı araçları belediyeye gelen misafire göre farklı bedellerle ücretlendirdiği ortaya çıktı.



SOYLU’YA BİN 100 TL, ERDOĞAN'A 430 TL FİYAT!



Faturalarda yer alan rakamlara göre, belediye tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için kiralanan araçlara en yüksek bedel verildi. Soylu için kiralanan bir aracın günlük kirası bin 100 TL olarak kayıtlara yansıdı. Ancak, söz konusu aracın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente gelişi sırasında kira bedeli günlük 430 TL olarak faturalandırıldı. Yine, Soylu’nun 2017 yılında kente geldiği gün binek araçların günlük kirası 200 TL, otobüslerin günlük kirası 300 TL, VİP Mercedes Vito marka araçların günlük kirası bin 100 TL olarak faturalara yansıdı. Aynı yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi sırasında ise, binek araçların günlük fiyatı 80 TL artışla 280 TL, minibüs günlük fiyatı 300 TL, VİP Mercedes Vito'nun da günlük kiralama bedeli 430 TL olarak faturalandırıldı.



Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile dönemin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdürrahim Boynukalın'nın 2017 yılında kente ziyaretleri sırasında kiralanan araçların günlük kira fiyatlarının farklı bir şekilde faturalara yansıması da dikkat çekti. Yine, Soylu’nun kente ikinci gelişinde de, araçların günlük kira bedelleri faturalara farklı yansıdı.



PROGRAM BİR GÜNLÜK, FATURA 7 GÜNLÜK



Soylu, Erdoğan, Davutoğlu ve Boynukalın’ın 2017 yılı içerisindeki ziyaretlerinde kiralanan araçlar için söz konusu firmaya ödenen toplam fiyat da, KDV dahil 484 bin 496 TL'yi buldu. Faturalara yansıyan farklı bir ayrıntı ise, araçların kiralandığı gün sayısı oldu. Söz konusu kişilerin kentteki programları birer günlük olmasına rağmen, faturaların 2 ile 7 günlük kiralama bedeli olarak ödenmiş olması gözden kaçmadı.



EN FAZLA RÜŞVET ERDOĞAN ZİYARETİNDE



Öte yandan, kayyumun danışmanlığını yapan Erdolu’nun firmadan aldığı en yüksek rüşveti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kenti ziyareti sırasında aldığı ortaya çıktı. Soylu'nun 2017 yılının Haziran ayında yaptığı ziyaret sırasında kesilen 606372 No'lu fatura karşılığında 10 bin TL’lik rüşvet alan Erdolu, Davutoğlu’nun ziyaretinde kesilen 606373 No'lu fatura karşılığında ise 10 bin TL rüşvet aldı. Erdolu, Erdoğan'ın ziyareti sırasında kiralanan araçlar için kesilen 606287 No'lu fatura karşılığında ise söz konusu firmadan 25 bin TL rüşvet aldı.



Söz konusu ziyaretler sırasında araç kiralama için kesilen faturaların ayrıntıları ise şu şekilde:



* 27 Şubat 2017 tarihinde Abdürrahim Boynukalın için, tanesi 474 TL olan 12 adet binek, tanesi 200 TL olan 17 adet otobüs ve tanesi 568 TL olan 4 adet vito araç 2 günlüğüne kiralandı. 606215 No'lu fatura için KDV dahil toplam 26 bin 809 TL ödendi.



* 13 Haziran 2017 tarihinde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu için, tanesi 200 TL olan 26 binek, tanesi 300 TL olan 15 otobüs ve tanesi 375 TL olan 4 vito araç 4 günlüğüne kiralandı. 606373 No'lu fatura için KDV dahil toplam 52 bin 864 TL ödendi.



* 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için, tanesi 280 TL olan 90 binek, tanesi 300 TL olan 40 minibüs ve tanesi 430 TL olan 7 vito araç 7 günlüğüne kiralandı. 606287 No'lu fatura için KDV dahil toplam 332 bin 134 TL ödendi.



* 6 Ocak 2017 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için, tanesi 750 TL olan 2 binek, tanesi 950 TL olan 2 minibüs ve tanesi bin 100 TL olan 2 vito araç 3 günlüğüne kiralandı. 606372 No'lu fatura için KDV dahil toplam 19 bin 824 TL ödendi.



* Yine 13 Haziran 2017 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için, tanesi 200 TL olan 26 binek, tanesi 300 TL olan 15 otobüs ve tanesi 375 TL olan 4 vito araç 4 günlüğüne kiralandı. 606372 No'lu fatura için KDV dahil toplam 52 bin 864 TL ödendi.



