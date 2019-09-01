Kuran kursunda çocuklara cinsel istismar: Sanıklar tutuklandı

Ümraniye’de Fıkıh-Der isimli derneğin bünyesinde faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda, çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu ortaya çıktı. Ruhsatsız olduğu belirtilen kursun üç yöneticisi, çocuklara yönelik 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

İstanbul Ümraniye’de Fıkıh-Der isimli ruhsatsız bir derneğin bünyesinde faaliyet gösteren yatılı Kuran kursunda, çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu ortaya çıktı.

Mağdur çocukların savcılığa gidip şikayette bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada kurs sorumlusu Ömer I. ve eğitmenler Hacı Serkan B. ile Tarık B. tutuklandı. Kursta yatılı olarak kalan ve cinsel istismara uğrayan 6 öğrenci şikayetçi olurken, 20’den fazla da mağdur çocuğun bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, tutuklananlardan sanık Tarık B.'nin, Sancaktepe’de bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nda ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Kuran kursunda yaşanan istismar, kurstan ayrılan 17 yaşındaki H.R.Ö. isimli çocuğun geçtiğimiz Ocak ayında yaşadıklarını polise anlatmasıyla ortaya çıktı. H.R.Ö. ifadesinde, Ömer I., Hacı Serkan B. ve Tarık B.’nin kursta kalan öğrencilere cinsel istismarda bulunduklarını ayrıca şiddet uyguladıklarını belirtti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, “Şüphelilerden Ömer I.’nın Ümraniye’de Fıkıh-Der isimli derneğin bünyesinde başlangıçtan itibaren izinsiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren erkek çocuklara yönelik yatılı Kuran kursunun yöneticisi ve sorumlusu olduğu, diğer şüpheliler Hacı Serkan B. ve Tarık B.’nin söz konusu kursta öğretici olarak çalıştıkları, her üç şüphelinin de kursta yatılı olarak kalan çocuklar üzerinde yönetici, eğitmen sıfatı ile bakım ve gözetim yükümlülüklerinin bulunduğu, zira kursun bu kişilerin planlama talimatları doğrultusunda sürdürüldüğü belirlenmiştir” ifadeleri yer aldı.

İddianamede, 6 çocuğa yönelik “cinsel saldırı” suçunu işlediği belirtilen kurs sorumlusu Ömer I.’nın 145 yıla kadar hapsi istendi. Kursta eğitici olan şüpheli Hacı Serkan B.’nin mağdur öğrenci H.R.Ö. ve Y.E.T.’ye yönelik olarak “zincirleme cinsel saldırı” suçunu işlediği yönünde birden fazla mağdur beyanı bulunduğunun aktarıldığı iddianamede, şüpheli için 50 yıla kadar hapis cezası istendi. H.R.Ö.’ye yönelik olarak “zincirleme nitelikte cinsel saldırı” suçunu işlediği iddia edilen Tarık B’nin ise 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddiaları reddeden 3 şüpheli, ilk duruşmada tutuklandı.

