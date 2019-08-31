Urfa'da çocuk istismarları: Dehşet tablosu

Şanlıurfa Barosu'nun yaptığı bir çalışmaya göre 20 aylık bir zaman aralığında 1216 çocuk cinsel istismara veya saldırıya uğradı. Bu sayı, sadece mahkemelere yansıyan olayları içeriyor. Euronews'te yayımlanan bir haber röportajında avukatların anlattıkları daha da ürkütücü bir tabloyu ortaya seriyor.

Şanlıurfa Barosu tarafından geçen hafta yapılan bir basın açıklamasında cinsel istismara maruz kalan çocuklar hakkında kaygılandıran veriler açıklandı. 1 Ocak 2018 ile 21 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki yaklaşık 20 aylık dönemde 1216 çocuğun cinsel istismara veya saldırıya uğradığı mahkeme kayıtlarına geçerken, bunların 272’sinin erkek, 944’ünün ise kız çocuğu olduğu belirlenmiş.

Euronews’te yayımlanan bir habere göre baro avukatları ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) mensupları gerçek tablonun adli kayıtlara yansıyandan çok daha ağır olduğunu söylüyor.

'ENSEST SONUCU HAMİLE KALAN ÇOCUKLAR VAR'

Baronun Çocuk Hakları Komisyonu’na başkanlık eden Esra Yurum Aktaş, istismarların çoğunlukla kırsal kesimde yaşandığını, genellikle istismar olarak bile görülmediğini söylüyor. Çocuk evliliklerinin bu nedenle çok fazla olduğuna işaret eden Aktaş, evlendirilen çocukların çoğunun hamile kaldığını söylüyor.

Avukat Bıra Dengtaf Özbadem ise, Siverek’te bir yılda 50-60 çocuğun cinsel istismara uğradığını söylüyor ve tabloyu şu şekilde anlatıyor:

Bu çocukların çoğu kırsal kesimlerde istismara uğruyor. Bu çocukların çoğu ensest istismarına maruz kalıyor. Ve ensest sonucu hamile kalan çocuklar var. Çocuklar durumu ailelerine anlatamıyor. Kırsalda psikolojik danışman ve rehber öğretmen bulmakta da zorlanıyor. Zaten çoğu köyde okul bile yok. Bu nedenle hamileliğin çok geç farkına varılıyor ve çoğunlukla da doğum oluyor. Bu kez töre cinayetleri gibi durumlar yaşanıyor. Olay çok boyutlu. Urfa genelinde bu durum her geçen gün artıyor. Çoğu doğum hastanede olduğunda çocuğun istismarı ortaya çıkıyor. Kayıt altında olmayan vakalar da var. Okul öncesi eğitim ya da ilkokula başlangıç zamanında kimlik çıkarıldığı için çoğu çocuk kayıt altına alınmıyor. Bu nedenle çoğu vaka bilinmiyor.

'ÖNÜNE İKİ YOL KONUYOR: İSTİSMARCIYLA EVLENMEK YA DA İNTİHAR ETMEK'

Euronews, Şanlıurfa barosunun yaptığı çalışma üzerine hazırladığı haber için SES Şanlıurfa Şubesi’nin Hukuk Sekreteri Müslüm Saraçoğlu ile de görüşmüş.

Saraçoğlu, sonuçları çocuk evlilikleri, ensest ve bazen intihar olan istismar olaylarının evlenmeye zorlanan çoccuklar açısından şöyle anlatıyor: