Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm zorbalığı

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kirazlıtepe mahallesinde kentsel dönüşüm için insanlar evlerini boşaltmaları için zorlanıyor. Son olarak İGDAŞ'ın mahallenin bazı sokaklarında gaz kesintisi uyguladığı ve evlerin şantiyeler içinde kaldığı belirtilirken Kentsel Dönüşüm Derneği, mahallede yaşananlara ilişkin yarın 16.00'da bir toplantı düzenleyecek.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kirazlıtepe mahallesinde kentsel dönüşüm için insanlar, evlerini boşaltmaları için zorlanıyor.

İGDAŞ'ın mahallenin bazı sokaklarında gaz kesintisi uyguladığı belirtiliyor. Bazı evlerin şantiye alanlarının içerisinde kaldığı evlere ulaşmakta zorlanıldığı ifade ediliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ: YAPILANLAR TAMAMEN HUKUKSUZ

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Kentsel Dönüşüm Derneği, mahallede yapılanların tamamen hukuksuz ve eşitliğe aykırı olduğunu belirtti. Dernek üyeleri, "Bu süreçte insanların oturduğu parsel bölünürken (ifraz yapılırken) kimseye noter ile tebligat gönderilmedi, askıya çıkarılması gerekirdi çıkarılmadı. Bunların tamamı hukuksuz girişimlerdir. Ayrıca kamuya terk alınırken herkesten eşit kesinti yapılması gerekirken kimisinden %40 kimisinden %17 gibi farklı farklı kesintiler yapıldı bunların tamamı hukuksuz ve eşitlik ilkesine aykırı. Amaç sadece insanları korkutarak insanlardan imza almak ve oraları bir an önce boşaltıp rant sağlamak. Buna karşı hukuki davalarımızı açtık bekliyoruz buradayız" açıklamasında bulundu.

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI: BÜTÜN OLAN ALAN SATIŞA SUNULMAK İÇİN PARSELLERE BÖLÜNDÜ

Mahalledeki kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklama yapan Çevre Mühendisleri Odası, "7 parselden oluşan riskli alan bir bütün olduğu için 2/3 çoğunlukta riskli alanın tamamında aranması gerekirken sadece 100 parsel numaralı parseli dörde bölerek 195,197, 200, 201 olarak numaralandırdılar ve akabinde kalan malikleri tapu üzerinde bir tarafa taşıyarak ve kamuya terk alanlarını aldıktan sonra bu çoğunluğu sağladık diyerek kalanların yerlerini satışa sundular,üstelik satış yapılırken arsanın bütünü üzerinden hesap görmüyorlar terki aldıktan sonra kalan metre kareyi hesaplıyorlar" yorumunda bulundu.

Kentsel Dönüşüm Derneği, mahallede yaşananlara ilişkin yarın 16.00'da bir toplantı gerçekleştirecek.