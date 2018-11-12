Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesine ilişkin iki partiden açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk arasında yapılan görüşmeye HDP'den doğrulama geldi. CHP'den de konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüşme yalanlanmadı.

Yerel seçimler öncesi HDP ile CHP arasında kurulan temasa ilişkin bugün yeni bir iddia gündeme gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk ile bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Görüşme iki taraf tarafından da yalanlanmazken, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruya, "Bu durum, partinin yetkili kurullarından alınmış bir karar ile planlanmış bir görüşme değil. Görüşme olduktan sonra öğrendiğimiz bir durumdur. Görüşme yapanlar da yalanlamadığına göre demek ki böyle bir durum oluşmuştur. İçeriğini ve kapsamını henüz biz de bilmiyoruz" yanıtını verdi.

CHP'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada görüşmeyi yalanlamayarak "Sayın Genel Başkanımız, ülkenin birlik ve bekası için bu konuda hassasiyet gösteren herkesle bir araya gelir" dedi.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk ve bir medya patronunun buluştuğu ve seçim ittifakı konusunda prensip anlaşmasına vardığını yazmıştı.

Yazıda görüşmeye ilişkin şu notlar yer aldı: