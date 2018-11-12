Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesine ilişkin iki partiden açıklama

Yerel seçimler öncesi HDP ile CHP arasında kurulan temasa ilişkin bugün yeni bir iddia gündeme gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk ile bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.
Görüşme iki taraf tarafından da yalanlanmazken, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruya, "Bu durum, partinin yetkili kurullarından alınmış bir karar ile planlanmış bir görüşme değil. Görüşme olduktan sonra öğrendiğimiz bir durumdur. Görüşme yapanlar da yalanlamadığına göre demek ki böyle bir durum oluşmuştur. İçeriğini ve kapsamını henüz biz de bilmiyoruz" yanıtını verdi.
CHP'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada görüşmeyi yalanlamayarak "Sayın Genel Başkanımız, ülkenin birlik ve bekası için bu konuda hassasiyet gösteren herkesle bir araya gelir" dedi.
GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?
Milliyet gazetesi yazarı Talat Atilla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk ve bir medya patronunun buluştuğu ve seçim ittifakı konusunda prensip anlaşmasına vardığını yazmıştı.
Yazıda görüşmeye ilişkin şu notlar yer aldı:
...Kılıçdaroğlu, şöyle devam eder;
- Sayın Türk, Türkiye ağır bir süreç geçiriyor. Bu resmi bir ittifak görüşmesi değil ama bazı kritik yerlerde demokrasi ve adalet arayışında mutabakat içinde olabiliriz. Özellikle İstanbul ve Ankara seçimlerinin sonucu Türkiye’yi yeniden şekillendirebilir!
Kafasıyla Kılıçdaroğlu’nu onaylayan Türk’ün ağzından, daha önce hiç duyulmayan şu ilginç kelimeler dökülür;
- Haklısınız efendim. Neler yapılabilir konuşalım. Biz Kürtler de hatalarımızı gözden geçirmeliyiz. Ulusal bir sorunu, sadece Kürt bakışıyla çözemeyiz!
Kılıçdaroğlu, somut önerilerini sorunca, Türk final konuşmasını yapar!
- Tabanımızın oy vereceği isimler koyabilirseniz demokratik mutabakat olabilir. Mesela Ankara’da Mansur Bey’e (Mansur Yavaş’ı kastediyor...) tabanımız sıcak bakmaz! İstanbul’da bazı kritik ilçelerde de CHP listelerinden Kürt seçmene yakın isimlerle sonuç alınabilir!
09.15 civarında başlayan görüşme, ‘prensip mutabakatı kararıyla’ 10.45’te sona erdi...