Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk arasında yapılan görüşmeye ilişkin CHP cephesinden ilk açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP eski milletvekili Ahmet Türk ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Kuşoğlu, görüşmeyi yalanlamayarak "Sayın Genel Başkanımız, ülkenin birlik ve bekası için bu konuda hassasiyet gösteren herkesle bir araya gelir" dedi.

Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara adayı olacağı iddialarına ilişkin de konuşan Kuşoğlu, "Mansur Yavaş'ın yine adayımız olmasından memnuniyet duyarız ancak buna yetkili organlar ve Genel Başkanımız karar verecek. Ben ise partide Genel Başkan Yardımcısıyım. Benim adaylığım söz konusu değil. Milletvekillerinin de bu dönemde aday olmaları söz konusu değil. Parti tarafından görevlendirilmesi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.