Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a ziyaret

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Beştepe’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Karamollaoğlu’nun “Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” kapsamında ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada görüşmeyle ilgili şöyle denildi:

"Yaklaşık 2 saat süren ikili görüşmede ülke ve bölge meselelerine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, bu ziyaretler çerçevesinde diğer siyasi parti liderleriyle de Türkiye’nin geleceğine dair görüşmeler yapacaktır."