Kadıköy'de ODTÜ'yle dayanışma eylemine polis saldırısı

Kadıköy'de üniversitelilerin ODTÜ'de KYK yurduna karşı direnişine destek için düzenledikleri eyleme polis saldırdı.

İstanbul Kadıköy'de yapılan ODTÜ ile dayanışma eylemine polis plastik mermi ve gazla saldırdı.

Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda yapılan ODTÜ dayanışma eylemine polis plastik mermi ve gazla saldırdı. Gözaltılar olduğu alınan bilgiler arasında. Çevrede bulunanlar polise "sizin kardeşleriniz, çocuklarınız yok mu" şeklinde tepki gösteriyor.

Saldırı sırasında Bahariye Caddesi'nden geçenler ise, alkışlarla polisi protesto ediyorlar.

POLİS MEHMET AYVALITAŞ MEYDANI'NI KAPATTI

Saldırının ardından Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nı TOMA ve otobüslerle kapatan polis, yaşlı yurttaşların dahi meydandan geçmesine engel oluyor.