'Jest ile rest arasında bir harf farkı var' diyen MHP'li vekil disipline sevk edildi, il başkanı görevden alındı

AKP ile MHP arasında Samsun'da ittifak krizi yaşanıyor. İki partinin il başkanları karşılıklı sert açıklamalarını sürdürürken, MHP'nin 10 ilçede iddialı olduğu açıklamasına AKP'den 'Ancak gülebiliriz' yanıtı geldi. Gelişmeler sonrası 'Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil' diyen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta disipline sevk edildi.

AKP ve MHP arasındaki ittifak görüşmeleri devam ederken, AKP Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” sözlerine cevap verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, “Genel merkezimiz, teşkilat başkanlığımız ve yerel yönetimler ve seçim işleri başkanlığımız bizden ilimizle ilgili raporları ve bizim kanaatlerimizi alıyor, istiyor. Belki onlarda da aynı usul geçerlidir. Bahsedilen 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim" diyen Karaduman, "Daha önce kazandığı 4 ya da 5 ilçe vardı hatırladığım kadarıyla. Geçmişte onlar oraları yönetmiş olabilirler. Dolayısıyla onlar belki ellerini güçlü göstermek adına bu kadar çok sayıda ilçeyi söylemiş olabilirler ama biz 17 ilçenin tamamında gerçekten iddialıyız. Sadece yoruma dayalı bir iddiamız yok. Önceki seçimlerde aldığımız oylar aradan geçen süreçte yapılan hizmetler ve çalışmalar da bunun bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

DİSİPLİNE SEVK VE GÖREVDEN ALMA

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı'na yönelik “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” açıklaması nedeniyle disipline sevk edildi.

MHP Samsun İl Başkanı da parti merkezi tarafından görevden alındı.