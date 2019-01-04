'İzmir halkını, patronların çıkarlarını gözetenler mağdur ediyor'

TKP İzmir İl Örgütü, İZBAN işçilerinin hakları için çıktıkları grev üzerinden AKP ve CHP'nin birbirlerine karşı hamlelerinin sürdüğüne dikkat çekerek 'Bu kirli kumar masasında işçilerin de İzmir’in emekçi halkının da yeri yok. İşçileri de, İzmir halkını da mağdur eden, patronların çıkarlarını gözeten bu yönetim anlayışıdır' açıklaması yaptı.

TKP İzmir İl Örgütü, düzen siyasetinin iki öznesi AKP ile CHP'nin İZBAN yönetimindeki ortaklıklarını unutup işçilerin alınteri üzerinden birbirlerine karşı hamle yaptıklarını dile getirdi.

"Bu kirli kumar masasında işçilerin de İzmir’in emekçi halkının da yeri yok!" açıklaması yapan TKP İzmir İl Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "grevsiz toplum yarattık" diyerek CHP'li belediyeye yüklenmesini, CHP'li belediyenin de işçileri tehdit ederek yalan rakamlarla kamuoyunu aldatmaya çalışmasını hatırlattığı açıklamasında, bugün CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır'ın yaptığı açıklamayla CHP'li belediyenin kimlerin çıkarlarının temsilcisi olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

"Bu kirli kumar masasında işçilerin de İzmir’in emekçi halkının da yeri yok!" diyen TKP İzmir İl Örgütü'nden yapılan açıklamada, yaklaşan metro ve tramvay işçilerinin greviyle birlikte kenti bir kaosa sürükleyecek olanın da "bu patron sevici düzen siyasetinin ta kendisi" olduğuna işaret edildi.

TKP İzmir İl Örgütü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İZMİR HALKINI MAĞDUR EDENLER

PATRONLARIN ÇIKARINI GÖZETENLERDİR

İZBAN işçilerinin insanca yaşayabilecekleri bir ücret ve temel özlük hakları için sürdürdükleri haklı ve meşru grevleri neredeyse bir aya yaklaştı. Bu sırada ise, İZBAN A.Ş.’deki ortaklıklarını unutup işçilerin alın terini ve ekmeğini bu kokuşmuş düzende bir ikbal aracı olarak gören ve birbirlerine karşı koz olarak kullanan düzen siyasetinin iki öznesi AKP ve CHP’nin de grev üzerinden birbirlerine karşı hamleleri sürüyor. Onlarca grevi yasaklayıp yüzbinlerce işçinin grev hakkını elinden alan AKP tarafı utanmazca ve arsızca en yetkili ağzından “grevsiz bir toplum yarattık” diyerek CHP’li belediyeye yüklenirken, CHP’li belediye de en yetkili ağzından grevdeki işçileri tehdit ederek ve yalan rakamlarla kamuoyunu aldatarak AKP’nin hamlelerini göğüslemeye çalışıyor.

Bu kirli kumar masasında işçilerin de İzmir’in emekçi halkının da yeri yok!

Bu masadaki oyuncuların kimlerin çıkarlarının temsilcisi olduğunu ise bugün CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır açık bir şekilde itiraf etti. İZBAN işçilerinin hakları için sürdürdüğü greve ilişkin konuşan Bayır, Aziz Kocaoğlu’nun patronları kendisine düşman etmek istemediğini söyledi ve ekledi: “Bu zam oranı iş dünyasını Aziz Bey’e düşman eder. Bu zammı duyan özel sektör ve kamu çalışanları da doğal olarak, aynı oran üzerinden işverene zam isteğinde bulunacak”.

İşçileri de, İzmir halkını da mağdur eden, patronların çıkarlarını gözeten bu yönetim anlayışıdır.

Yaklaşan metro ve tramvay işçilerinin greviyle birlikte kenti bir kaosa sürükleyecek olan da, bu patron sevici düzen siyasetinin ta kendisidir. Çünkü patronların çıkarları ile işçilerin ve emekçi halkın çıkarları asla uzlaşamaz. Ya patrondan yanasındır ya da emekçilerden!

Uyarıyoruz!

İşçi sınıfı ve emekçi halk üzerinden kumar oynanmaz.

İnanıyoruz!

İşçi sınıfı ve emekçi halk bu kirli oyunu bozacak, o kumar masasını bir hamlede devirecek güce sahiptir. O masanın altında kalan da AKP’siyle, CHP’siyle tüm düzen siyasetçileri ve temsilcisi oldukları patronlar olacaktır."