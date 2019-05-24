İBB'den 'Arda Turan' ve 'israf' açıklaması

İBB’nin israf yaptığına dair tartışmaların ardından İBB'den harcamalar ve borçlar hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Arda Turan'la ilgili iddialara da yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’den harcamalar ve borçlar hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “İBB Halk Ekmek AŞ,. Başakşehir Futbol Kulübü’ne Arda Turan transferi için 9 Milyon avro verdi” iddiası yalanlandı.

'SAYIŞTAY RAPORU' İDDİALARI

İBB tarafından yapılan açıklamada iddialar ve iddialara verilen yanıtlar şöyle:

"753 milyon TL kamu zararı, hiçbir Sayıştay raporunda mevcut değildir. Sayıştay raporuna göre, 108.313 TL söz konusudur. Hukuki süreç devam ediyor."

'BİR GENEL SEKRETERİN 3 ARABASI OLUR MU YA? YAZLIK, KIŞLIK, BAHARLIK'

Bir genel sekreterin 3 arabası, yazlığı, kışlığı ve baharlığı olduğu iddiasına yanıt:

"İBB Genel Sekreteri’nin üç aracı yoktur sadece 1 araç tahsis edilmiştir."

'WEB SİTESİ İÇİN 3 YILDA 80 MİLYON TL HARCANMIŞ'

"3 yılda 80 milyon lira harcanan web sitesi" iddiasına yanıt:

"3 yıllık süreçte, toplamda 460 iş kaleminin yapımı ile 36 personelin 3 yıllık maaşlarının yanı sıra lisans ücretleri, teknik ekipman, yazılım geliştirilmesi, eğitimler ve bu kapsamdaki satın almaları da içeren işlerin tamamına ödenen ücreti web sitesine ödenen ücret olarak nitelemek büyük bir yalandır."

'ÖZEL KALEME AİT 100’DEN FAZLA ARAÇ'

"Özel kaleme 100 araç" iddiasına yanıt:

"İBB Özel Kalem Müdürlüğü’ne 8 adet araç tahsislidir. Bunun dışında Özel Kalem Müdürlüğü’ne tahsisli araç bulunmamaktadır."

'UYGULANMAYAN FİKİRLERE 226 MİLYON LİRA' İDDİASI

"Uygulanmayan fikirlere 226 milyon lira harcandı" iddiasına yanıt:

"Fikir projeleri gerçekleştirmek israf değil tam aksine israfı önlemek için yapılan çalışmalardır.

Son 6 yılda tek bir müdürlükte değil İBB’nin tüm birimlerinde 150’den fazla fikir projesi çalışılmış ve birçoğu uygulanmış olup tamamına ödenen ücret iddia edilen 226 milyon TL değil 50 milyon TL civarındadır."

'İSKİ'DE 124 YÖNETİCİYE 874 MAKAM ARACI' İDDİASI

İSKİ'yle ilgili iddiaya verilen yanıtta şöyle denildi:

"İddia kesinlikle asılsızdır. Tüm İSKİ çalışanlarının işlerini yerine getirmek için kullandığı araçlar makam aracı olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. İSKİ’de 132 yönetici ve iç denetimci vardır ve farklı segmentlerde 132 adet makam aracı bulunmaktadır."

'İBB'DE 643 YÖNETİCİYE 1717 MAKAM ARACI'

Kiralık araçlarla ilgili iddiaya yanıt:

"İBB’nin kiralık araç sayısı 1798’dir. İBB’de makam aracı olarak hizmet veren farklı segmentlerdeki toplam araç sayısı 643 değil, 120’dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir. Diğer araçlar; ambulans, böcek ilaçlama, cenaze işlemleri vb. İşler için kullanılmaktadır."

'48 YÖNETİCİNİN BULUNDUĞU İETT’DE 150 ADET KİRALIK MAKAM ARACI VAR'

İETT makam araçlarıyla ilgili iddiaya verilen yanıt:

"İddia kesinlikle doğru değildir. Bir kişiye birden fazla araç tahsisi yapılmış gibi gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İETT’de 76 yönetici vardır ve farklı segmentlerde 76 adet makam aracı bulunmaktadır."

'İHTİYAÇ DIŞI ARAÇ MASRAFI YILLIK 120 MİLYON TL'

İhtiyaç dışı masrafların yıllık 120 milyon lirayı bulduğu ve vakıflara yardım yapıldığı iddiasına verilen yanıt:

"İBB’de ihtiyaç dışı araç söz konusu değildir.

İBB tarafından hiçbir vakfa nakit yardımı yapılmamıştır."

'ARDA TURAN' İDDİASINA YANIT

Arda Turan ve Başakşehir iddiasına verilen yanıt:

"Bazı basın yayın organları tarafından Arda Turan transferi için İstanbul Halk Ekmek’ten 9 Milyon Euro ödendiğine dair iddialar kesinlikle yalandır. Halk Ekmek tarafından Arda Turan transferi için herhangi bir kişi veya kulübe hiçbir şekilde tek bir lira ödenmemiştir."

BORÇ KAÇ KAT ARTTI?

İBB'nin borcunun 5 yılda 20 kat arttığı iddiasına verilen yanıt:

"İBB’nin borç oranı 2014 yılından bugüne 3,34 oranında artmıştır.”