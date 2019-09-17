HDP'li belediye başkanı tutuklandı

Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan Erzurum'un HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu tutuklandı.

Erzurum'un Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Melike Göksu tutuklandı.

AYNI GÜN TUTUKLAMA

Yargıtay tarafından "PKK üyeliği" iddiasıyla aldığı 7,5 yıl hapis cezası onanan ve bu sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alınan Göksu, merkez Yakutiye ilçesindeki Palandöken Devlet Hastanesi'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi.

Buradan çıkarılan Göksu, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Yaklaşık 3,5 saat adliyede kalan Göksu, hakkındaki karar okunarak, tutuklandı.

Öte yandan Melike Göksu ile birlikte gözaltına alınan, 2'si meclis üyesi 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.