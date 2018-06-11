Hakim Murat Aydın: Mühürsüz oylar geçerli olamaz, böyle bir yasa hükmü yok

Kapatılan YARSAV'ın eski başkan yardımcısı ve Trabzon Asliye Ceza Hakimi Murat Aydın, mühürsüz oy pusulalarının geçerli olacağına ilişkin tartışmalara açıklık getirerek, "Mühürsüz oy pusulalarının başka hiç bir koşul aranmadan geçerli sayılacağına ilişkin görüşler yerinde değildir. Bu tür pusulaların otomatik olarak geçerli sayılmasına ilişkin yasa hükmü yoktur" dedi.

Kapatılan YARSAV'ın eski başkan yardımcısı ve Trabzon Asliye Ceza Hakimi Murat Aydın, mühürsüz oy pusulalarının geçerli olacağına ilişkin tartışmalara açıklık getirerek, "Mühürsüz oy pusulalarının başka hiç bir koşul aranmadan geçerli sayılacağına ilişkin görüşler yerinde değildir. Bu tür pusulaların otomatik olarak geçerli sayılmasına ilişkin yasa hükmü yoktur" dedi. Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi Hakim Murat Aydın, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mühürsüz oyların geçerli sayılacağına dair kamuoyunda oluşan kanaatin yanlış olduğunu vurguladı. İLGİLİ HABER AKP'nin Meclisi'nde bugün: Mühürsüz oylar artık serbest! AYDIN'IN AÇIKLAMALARI: SANDIKTAN MÜHÜRSÜZ PUSULA ÇIKARSA... Aydın'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle: Yapılacak seçimlerde MÜHÜRSÜZ OY PUSULALARININ başka hiç bir koşul aranmadan geçerli sayılacağına ilişkin görüşler yerinde değildir. Bu tür pusulaların otomatik olarak geçerli sayılmasına ilişkin yasa hükmü yoktur.

298 sayılı Kanunun 77. maddesi uyarınca; seçim sabahı sandık kurulu, oy pusulalarını sayar, her birinin üzerine sandık kurulu mührünü basar, üzerinde sandık kurulunun mührü bulunan birleşik oy pusulalarının sayısını tespit eder. Yapılan bu işlem tutanağa bağlanır.

Bir başka anlatımla, oy vermeye geçilmeden önce oy pusulalarının sandık kurulu mührü ile mühürlenmesi ve oy verme işlemi sırasında bu pusulaların kullanılmasına ilişkin yasa hükmünde bir değişiklik yoktur.

Sandık kuruluna teslim edilen oy pusulalarının tamamı bu şekilde mühürlendikten sonra oy vermeye geçilir. Sandık kurulunun oy verme için seçmene teslim ettiği bütün pusulalar mühürlü olduğu halde sandıktan mühürsüz pusula çıkarsa bu oy geçersiz sayılmalıdır. Zira; 298 sayılı Kanunun 98. maddesine 7102 sayılı Kanun ile eklenen cümle; sandık kurulu tarafından mühürlenmesi unutulan pusulaların geçersiz sayılmasını önlemek için maddeye eklenmiştir.

Nitekim seçimlere ilişkin YSK'nın 135 sayılı Genelgesinin 42. maddesinde "oy pusulalarının arkasının SANDIK KURULLARININ IHMALİYLE MÜHÜRLENMEMİŞ olması" halinde oyun geçersiz sayılamayacağını açıkça düzenlemiştir.

Sandık kurulu oy verme başlamadan önce, bütün pusulaları mühürlediği halde sandıktan mühürsüz pusula çıkmış ise bu pusula dışarıdan getirilmiş sayılmalı ve geçersiz kabul edilmelidir.

Sandıktan çıkan hiç bir oyun ziyan olmaması için sandık kurulu başkan ve üyelerinin, özellikle de partili üyelerin, seçim sabahı, oy vermeye geçilmeden önce yapılacak işler arasında bulunan oy pusulalarının mühürlenmesi işlemini yapmayı unutmaması gereklidir.

Unutulmamalıdır ki seçime ilişkin düzenlemeler; iktidarda veya muhalefette olsun tüm partilerin ve bağımsız adayların oylarının korunması, milli iradenin olduğu gibi sandığa ve sonuçlara yansımasını sağlamak için getirilmiştir. İLGİLİ HABER Erdoğan'a hakaret davalarının iptali için başvuru yapan hakim sürüldü! İLGİLİ HABER 'Cumhurbaşkanına hakaret' düzenlemesi, Anayasa'nın 3 maddesine aykırı!