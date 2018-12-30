Hafriyat kamyonunun altında kalan profesör yaşamını yitirdi

Hafriyat kamyonları ölüm saçmaya devam ediyor. İzmir’in Narlıdere ilçesinde metro inşaatı şantiyesinin girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı yaşamını yitirdi.
Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan kamyon, 64 yaşındaki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı. Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsünün ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldüğü, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.