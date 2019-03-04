Gezici'nin son anket sonucu açıklandı

Gezici Araştırma şirketi, 31 Mart seçimleri öncesi son anket sonuçlarını açıkladı.

Gezici Araştırma şirketi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Bursa, Ankara ve Manisa’yı içeren araştırmanın 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı ifade edildi.

Yapılan ankete göre Binali Yıldırım yüzde 52,1 oyla İstanbul'da önde görünüyor, Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı ise yüzde 46,6.

Ankete göre Ankara'da Mehmet Özhaseki önde:

Bursa'da ise bu seçimde CHP adayı önde görünüyor:

Ankete göre Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın ve Manisa'da da AKP ve MHP adayları önde görünüyor.