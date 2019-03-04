Gezici'nin son anket sonucu açıklandı

Gezici Araştırma şirketi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın, İstanbul, Bursa, Ankara ve Manisa’yı içeren araştırmanın 23-24 Şubat tarihlerinde yapıldığı ifade edildi.
Yapılan ankete göre Binali Yıldırım yüzde 52,1 oyla İstanbul'da önde görünüyor, Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı ise yüzde 46,6.
Ankete göre Ankara'da Mehmet Özhaseki önde:
Bursa'da ise bu seçimde CHP adayı önde görünüyor:
Ankete göre Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın ve Manisa'da da AKP ve MHP adayları önde görünüyor.