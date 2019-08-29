Gerici 'yazar' kadın cinayetlerini yazdı: Kadını değil aileyi korumalı

Akit 'gazetesi' yazarı Ali Erkan Kavaklı, kadın cinayetlerini aklamaya çalışan bir köşe yazısı kaleme aldı. Gerici yazar Kavaklı, 'Erkeği devlet eliyle evinden kovarsanız o yuva yıkılır. Avrupa’nın örnek alınacak hâli yok, kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Aile zaten çökmüş, erkek düşmanları tarafından kurulan marjinal kadın dernekleri kadınları dayaktan kurtarmaya çalışıyor, aileyi değil. İthal yasalarla bir yere varmak mümkün değil. Erkeği evinden kovarsanız cinayeti körüklersiniz' dedi.