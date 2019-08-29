Gerici 'yazar' kadın cinayetlerini yazdı: Kadını değil aileyi korumalı

Akit 'gazetesi' yazarı Ali Erkan Kavaklı, kadın cinayetlerini "erkeğin evden kovulmasına" bağladı, "Erkeği evinden kovarsanız cinayeti körüklersiniz" dedi.
"Son kale aile şiddetli saldırı altında. Erkeği devlet eliyle evinden kovarsanız o yuva yıkılır. Avrupa’nın örnek alınacak hâli yok, kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Aile zaten çökmüş, erkek düşmanları tarafından kurulan marjinal kadın dernekleri kadınları dayaktan kurtarmaya çalışıyor, aileyi değil. İthal yasalarla bir yere varmak mümkün değil" diyen gerici "yazar", "Erkeği evinden kovarsanız cinayeti körüklersiniz. İstatistikler tam da bunu söylüyor: 2008’de 80, 2009’da 109, 2010’da 180, 2011’de 121, 2012’de 201, 2013’te 237, 2014’te 294, 2015’te 303, 2016’da 328, 2017’de 409, 2018’de 440 kadın öldürülmüş. İstanbul Sözleşmesi ve erkeği evinden kovduran yasalar, cinayet yangınlarına benzin dökmüş" ifadesini kullandı.