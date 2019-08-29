Merve Kotan'ın ablası: ‘Ama’ diyen herkes cinayeti meşrulaştırıyor

Aydın'da yaşayan 19 yaşındaki Merve Kotan, ayrılmak istediği erkek arkadaşı 27 yaşındaki Muhammet Gürsoy tarafından pompalı tüfekle katledildi. Merve Kotan'ın ablası,'Kadınların öldürülmeyi bazı durumlarda ‘hak ettiğini’ düşünen bir kitle var. ‘Allah Rahmet eylesin ama...’ diye başlayan yorumlar geldi. Bu cinayetleri ‘ama’ diyerek gerekçelendiren her kimse bu cinayetlere tepki göstermiş numarası yapmasın' dedi.

AYDIN’da yaşayan 19 yaşındaki Merve Kotan 15 Ağustos’ta, ayrılmak istediği erkek arkadaşı 27 yaşındaki Muhammet Gürsoy tarafından pompalı tüfekle katledildi. Emine Bulut cinayetinden üç gün önce öldürüldü Merve Kotan.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre, genç kadının ablası üniversite öğrencisi Esra Kotan (23), cinayete ilişkin “Kardeşimin öldürülüş anını kayıtsız bir şekilde kaydeden biri olmadığı için sıradan ‘kadın cinayeti’ haberlerinden biri oldu. Kadın cinayetlerine dikkat çekilmesi için illa bir vahşet görüntüsü mü olmalı?” diye soruyor.

SON SÖZLERİ ‘LÜTFEN YAPMA’ OLDU

Cinayetin işlendiği Aydın’da bile insanların bu olayı duymadığını belirten Esra Kotan, “Başka Merveler olmasın diye herkesin bu sese kulak vermesini istediklerini” söyledi. Kotan şöyle konuştu: “Emine Bulut olayı hepimizi sarstı. Ancak Türkiye’de bu kadar kamuoyu oluşması için illa bir video ya da ses kaydı mı bulunması gerekiyor? İnsanlar Merve’nin çığlıklarını duysa onun ölümüne daha mı çok tepki gösterecekler? Biz ailece böyle bir görüntü olmasını tercih etmezdik, bunu kaldıramazdık. Ama şunu biliyorum, ‘Yapma lütfen yapma’ benim kardeşimin son sözleriydi. Başka Merveler olmasın diye herkesin bu sese kulak vermesini istiyoruz.”

TEPKİ GÖSTERMİŞ NUMARASI YAPIYORLAR

Sosyal medyada ‘Merve Kotan İçin Adalet’ sayfasını açtıktan sonra hem büyük bir destek hem de çok korkunç mesajlar aldıklarını anlatan Esra Kotan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınların öldürülmeyi bazı durumlarda ‘hak ettiğini’ düşünen bir kitle var. ‘Allah Rahmet eylesin ama...’ diye başlayan yorumlar geldi. Bu cinayetleri ‘ama’ diyerek gerekçelendiren her kimse bu cinayetlere tepki göstermiş numarası yapmasın.”

Kardeşinin katilinin en yüksek cezayı alması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Kotan, “Düşünün böylesine büyük bir acı yaşıyoruz. Henüz yasını tutamadan büyük bir mücadelenin içine giriyoruz. Biz dört kardeşiz birbirimizden güç alarak bunu yapabildik ve çıkan yanlış haberlerle ilgili kampanyalar başlattık. Ancak sesini duyuramayan aileler var. Kadın cinayetlerinin bir an önce son bulmasını istiyoruz” dedi.

Esra Kotan medyada ve sosyal medyada çıkan haberlere de tepkili: “Katilin kardeşimle birlikte katlettiği Ekim T. sanki kardeşimin sevgilisi gibi gösterildi. Bunu sanki bir namus cinayeti gibi göstermeye çalıştılar. Oysa Ekim katilin 10 yıllık arkadaşıydı. Merve ve katilin arasını düzeltmek için oradaydı. Cinayetler sürekli meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Katil için ‘Öfkeden gözü dönen çılgın aşık’ ifadesini kullanan haberler bile var. Farz edelim Merve o haberlerde yazılan her şeyi yapmış. Kimsenin kimsenin canını almaya hakkı ve haddi yok.”