Bir kadın daha yaşamını yitirdi: Susturuculu silahla başından vurulmuştu

Arnavutköy’de evinde temizlik yaptığı sırada Murat Uslu tarafından susturuculu silahla başından vurularak ağır yaralanan Tuğba Anlak bir aydır tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitirdi. Anlak’ın ailesinin avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey katilin reddedilen bir erkek olduğu görüşü üzerinde duruyor.

İstanbul Arnavutköy’de 31 Temmuz’da yeni taşındığı zemin kattaki evinde temizlik yaptığı sırada pencereden giren Murat Uslu adlı kişi tarafından başından susturuculu silahla vurularak ağır yaralanan 30 yaşındaki Tuğba Anlak dün gece hastanede yaşamını yitirdi.

Anlak’ın eniştesi Zafer Gültekin, soL’a yaptığı açıklamada Anlak’ın Antalya’da eşinden boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızıyla birlikte İstanbul’a gelerek bir kafe açtığını, katil Murat Uslu’nun da bu kafeye gelen kişilerden biri olduğunu söyledi.

Ailenin avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden, katilin büyük olasılıkla reddedilen bir erkek olduğunu düşünüyor.

Enişte Gültekin de olaydan 4 gün sonra tutuklanan Murat Uslu’nun kafeye gelerek Anlak’ı taciz ettiğini ve bir karşılık bulamadığını tahmin ettiklerini dile getirdi.

GÜVENLİK ENDİŞESİYLE MERKEZE UZAK SEMTE TAŞINMIŞTI

Gültekin, Anlak’ın kızının güvenliğinden endişe ettiğini, bu nedenle son dönemde kızına akıllı saat aldığını ve İstanbul’un merkezine çok uzak olan bir semte taşınmasının da güvenlik endişesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Olay günü kafenin eski çalışanlarından Mustafa Ünver ile kiraladıkları bir arabayla Arnavutköy’deki eve gelen Uslu, zemin kattaki evin penceresinden girerek susturucu takılmış silahıyla Anlak’ı başından vurdu. Uslu devredilen kafenin parasını da alarak kaçtı.

Olay anında odada bulunmayan temizlikçi ile Anlak’ın 6 yaşındaki kızı ise daha sonra Anlak’ı kanlar içinde yere yığılmış olarak buldu.

KATİL VE ORTAĞI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Uslu'nun aracıyla gelişi ve pencereden içeriye girişi ve daha sonra arabasına gidip silahını alışı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Anlak'ı başından vuran Murat Uslu ile Mustafa Ünver olaydan dört gün sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa Ünver ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ünver’in geçtiğimiz günlerde yeniden yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

ÖNCE ÇOCUKLAR VE KADINLAR DERNEĞİ'NE BAŞVURDULAR

Tuğba Anlak’ın eniştesi Zafer Gültekin, Emine Bulut cinayetinin ardından haberdar oldukları Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’ne başvurduklarını ve davayı derneğin üstlendiğini söyledi.

Dernek başkanı Müjde Tozbey Erden soL’a yaptığı açıklamada Tuğba Anlak gibi kadınları öldüren gericiliğe karşı mücadele edeceklerini, ona boyun eğmeyeceklerini dile getirdi.

Tuğba Anlak’ın cenazesi yarın öğlen namazının ardından Sultançiftliği Merkez Camii’nden kaldırılarak Habipler Yayla Mezarlığı’na defnedilecek.