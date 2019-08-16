Gazeteciliği böyle bitirdiler: En güvenli araba haberinin kaynağı otomobil firması

Sözcü gazetesinin internet sitesinde yer alan bir haber 'en güvenli ilk elektrikli SUV modeli seçildi' başlığıyla yayımlandı. Haberde Audi'nin bir ürünü uzun uzun anlatılırken, haber kaynağı olarak Audi'nin yaptığı açıklama gösterildi!

Sözcü'de yer alan bir habere göre "Audi'nin ilk tam elektrikli SUV modeli e-tron, Amerika'da bulunan 'Insurance Institute for Highway Safety' tarafından en güvenli ilk elektrikli SUV modeli seçildi!"

Gazete haber için "Audi'den konuyla ilgili gelen açıklamayı" kaynak gösterirken, şirketin ürünü ile ilgili tanıtım cümlelerine haberde geniş yer ayrıldı.

Audi açıklamasından bir alıntıyla sonlanan haberin bitiş cümlesi ise şu oldu: Tüm bu detaylar e-tron’u en güvenli tam elektrikli SUV yaptı.

BAZEN REKLAM BAZEN 'EKONOMİ'

Gazetelerin ekonomi bölümleri, şirket haberlerine önemli bir yer ayırıyor. Bunların bir kısmı, verilen reklamla paralel olarak girilen haberler. Gazetenin bir başka köşesinde firmanın ücretli yayımlanan reklamı girilirken, ekonomi sütunlarında CEO'nun yaptığı "bu yıl şahlanıyoruz" konulu açıklama "haber" olarak yerini almış oluyor.

Bu tür "şirket kaynaklı haber"lerin ortaya çıkışına servis çalışanlarının anlık tembellikleri de neden olabiliyor. Firmadan gelen bilgilendirme bültenini "haberleştirmek" ve konuyla ilgili bilgi toplayarak daha tarafsız bir haber hazırlamak özellikle ekonomi servislerinin çok özenli oldukları şeyler değil.