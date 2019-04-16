Fatma Şahin, Gaziantep'te 'Başkanlık sistemi modeline' geçecek...

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerelde 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' modelini uygulayacağını açıkladı.

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, seçimlerin ardından yerelde 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' uygulama kararı aldığını duyurdu.

Seçiminin ardından yapılan ilk belediye meclis toplantısında alınan kararla, 28 daire başkanlığı 18’e indirildi, daire başkanlıklarına bağlı 98 müdürlük 69’a düşürüldü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu anlayış, bu bakış açısı cumhurbaşkanımızın seçim manifestosunda da bulunuyor. Şehrin vatandaş memnuniyeti, yaşam kalitesi, rekabet etme gücü ve dünyaya entegrasyonu noktasında bazı başlıkları güçlendirmek zorundayız. Dünya, bilgi ekonomisinden, yüksek teknolojiden bahsediyor. Bu şehri, ARGE, inovasyon gibi çok önemli olan yüksek teknolojiye geçirecek bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. Akıllı şehir bugün en çok konuşulan başlık. Bu şehrin; akıllı ulaşım, akıllı enerji, vatandaşın akıllı şehirden edindiği bilgiyi vatandaşın yaşam kalitesine dönüştürecek yeni bir yönteme ihtiyacı var. Bu ihtiyaçtan dolayı yeniden yapılanıyoruz” dedi.