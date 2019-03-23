VİDEO | AKP'li heyetten yurttaşlara: Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Gaziray Banliyo Hattı Projesinin test sürüşünde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AKP'li heyet yer aldı.
Trenin bir geçitten geçtiği sırada yurttaşlara el sallayan AKP'li heyetten biri “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” ifadelerini kullandı.
Bu söz trende gülüşmelere neden oldu.
İşte o anlar:
AKP'li heyetten yurttaşlara: Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar https://t.co/oILt4WH5dZ pic.twitter.com/Ccx1PXtJMf
— soL Haber (@solhaberportali) 23 Mart 2019