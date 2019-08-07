Fahrettin Altun ve eşinin maaşıyla ilgili paylaşımlara erişim engeli

Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun ile eşi Fatmanur Altun’un çifte maaş almaları konusundaki haberlerle ilgili Twitter paylaşımlarına erişim engelleme kararı getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun’un çifte maaş aldıklarına yönelik haberlerle ilgili Twitter’dan yapılan paylaşımlar için Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nden “erişim engelleme” kararı çıktı. Mahkeme, Fahrettin Altun’un talebi üzerine, "kişilik haklarının zarar görebileceği, paylaşımların görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı’nın kurumsal itibarını da zedeleyebilecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle altı ayrı hesaptan yapılan paylaşımlar için “erişim engelleme” kararı verdi.

Altun ve eşinin devletten çifte maaş aldıklarına yönelik haberler, bu konuda eşinin yaptığı açıklamalarla ilgili tartışmalar Twitter’da uzun süre gündem oldu.

T24’ün haberine göre Altun, geçtiğimiz günlerde altı ayrı hesaptan bu konuda yapılan paylaşımların kişilik haklarına zarar verdiği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapması nedeniyle kurumun kurumsal kimliğinin de zarar gördüğünü belirterek, mahkemeye başvurdu.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, 1 Ağustos’ta yapılan başvuruyu 2 Ağustos’ta karara bağladı ve Altun’un erişime engellenmesini talep ettiği altı ayrı twitter hesabından yapılan paylaşımlar için “erişime engelleme” kararı verdi. Kararda, 5651 sayılı yasanın 9. Maddesi gereğince paylaşımların "Altun’un kişilik haklarının zarar görebileceği, ayrıca görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı’nın kurumsal itibarını da zedeleyebilecek nitelikte olduğu" belirtildi.