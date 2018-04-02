EÜ'de işçi kıyımı: Kadro beklerken işsiz kaldılar!

AKP'nin kadro yalanı Ege Üniversitesi'nde de ortaya çıktı. 450 taşeron işçisi kadro beklerken işsiz kaldı.

AKP’nin "taşerona kadro" yalanı her gün bir kez daha gözler önüne seriliyor. Bunun son örneklerinden biri Ege Üniversitesi'nde yaşandı.

Ege Üniversitesi'nde çalışan yaklaşık 4 bin taşeron işçisinden 450'sinin, açıklanan listelerde adı olmadığı, bu işçilerin kadro beklerken işsiz kaldıkları ortaya çıktı.

Geçen haftalarda güvenlik ve arşiv soruşturmasına takıldıkları bahanesiyle elenen işçilere, yenileri eklendi.

Bu sabah yüzlerce işçi EÜ rektörlüğü önünde toplandı. Bir açıklama bekleyen işçiler, kadro beklerken işsiz kaldıklarını söylediler.

Açıklanan listelerde adı olmayan işçilerin, hangi gerekçelerle kadroya kabul edilmediği açıklanmadı.

EÜ'nde yetkili Genel İş Sendikası'nın yöneticilerinden Uğur Nazlıoğlu, bugün üniversite yönetimiyle görüşeceklerini, mağduriyetin giderilmesini talep edeceklerini söyledi.