Erdoğan'ın vaadi unutuldu: Seçim bitti, dinozorlar ücretlendi!

AKP'nin Ankapark'la ilgili seçim yalanı ortaya çıktı.

Ankara’da yurttaşın bütçesinden milyarlarca lira harcayarak kurulan Ankapark’ın ücretsiz olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vaadi unutuldu. Erdoğan seçim mitinginde Ankapark’ın 23 Nisan’a kadar ücretsiz olacağı sözü vermişti. Seçim bitti, Ankapark ücretlendi.

Seçimlerden sonra ilk gün tanzim satışlara son verilmesinin ardından, 23 Nisan’a kadar ücretsiz olacağı vaat edilen Ankapark (Wonderland Euroasia) da ücretli hale getirildi.

Seçim vaadi olarak yarım yamalak 20 Mart’ta açılan ve 5 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği iddia edilen parkta, ziyaretçilerin çoğunluğunu da Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “zorunlu” gezileri oluşturdu.

Erdoğan, Çubuk ilçesindeki mitinginde, “31 Mart diye ilan ettik ama bu ilan ettiğimiz tarihi 23 Nisan’a kadar uzatalım. Nasıl buldunuz, iyi mi? Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir” diyerek, Ankapark’ın bir ay daha ücretsiz olacağını duyurmuştu.