Erdoğan'dan 'Akkuyu Nükleer Santrali' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Akkuyu Nükleer Santrali paylaşımında bulundu.
Tüm itiraz ve uyarılara rağmen yapılmasında ısrar edilen Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerinin yarın atılacağını duyuran Erdoğan, ''#NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' etiketiyle paylaştığı mesajında, ''Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' ifadelerine yer verdi.